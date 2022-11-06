Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+20° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
2 часа назад

Россиян предупредили об опасности крупных банковских вкладов

Lenta.ruиещё 7

Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова предупредила, что наличие крупных банковских вкладов может привести к лишению соцвыплат и субсидий. Ее слова приводит агентство «Прайм».

Россиянам назвали условие лишения субсидий и соцвыплат
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Специалист пояснила, что при назначении пособий играют роль доход и степень нуждаемости семьи, в том числе, это касается субсидий на оплату ЖКХ и выплат на детей. Пособия назначают семьям, чей совокупный доход при расчете на одного человека ниже прожиточного минимума. Однако, обратила внимание Гусятникова, при признании человека малоимущим также учитываются имущество и размер банковских вкладов.

«Чтобы сохранить статус малоимущего и не лишиться дополнительных выплат, величина банковского вклада не должна превышать десяти региональных прожиточных минимумов, а ежегодные проценты — одного прожиточного минимума», — рассказала эксперт.

В противном случае, соцслужбы вправе не только отказать в начислении следующих пособий, но и потребовать возврат уже выплаченных средств.

Ранее больше половины россиян назвали инициативу ЦБ по введению «вкладов для бедных» бессмысленной. Респонденты отметили, что люди, на которых она рассчитана, не имеют сбережений.

Личный счет,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители