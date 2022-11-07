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3 часа назад

Россиянам стало требоваться больше денег для счастья

Lenta.ruиещё 34

Для счастья среднестатистическому россиянину нужен доход 205 тысяч рублей в месяц, причем мужчинам требуется больше, чем женщинам — 226 тысяч против 182 тысяч рублей. Об этом со ссылкой на результат опроса сервиса по поиску работы SuperJob пишет РБК.

В России подорожало счастье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Запросы респондентов оказались на восемь процентов выше, чем полгода назад. Еще в апреле в среднем участники аналогичного опроса хотели 190 тысяч рублей.

С возрастом желание денег растет. Если молодежи для счастья нужны 150 тысяч в месяц, то россиянам старше 45 лет — 222 тысячи. Существенно влияет и текущий доход участника опроса. Если человек зарабатывает до 50 тысяч рублей, то пределом его мечтаний становится сумма 160 тысяч рублей, а если больше 80 тысяч, то речь уже идет о сумме в 255 тысяч рублей.

Больше всего денег нужно москвичам — 250 тысяч рублей, ростовчанам (205 тысяч рублей), а также жителям Владивостока, Екатеринбурга, Красноярска и Тюмени — по 200 тысяч рублей. Среди крупных городов самые низкие запросы в Ижевске, (155 тысяч), Рязани (152 тысячи) и Оренбурге (150 тысяч).

Меньше денег для счастья из крупных городов стало нужно только жителям Новокузнецка (минус 10 тысяч рублей), Кемерова и Ижевска (минус 5 тысяч рублей). Наибольший рост замечен в Новосибирске — плюс 10 процентов, до 195 тысяч рублей. Опрос прошел с 30 сентября по 3 ноября. В нем приняли участие жители 578 населенных пунктов страны старше 18 лет.

Ранее опрос SuperJob показал, что почти у половины россиян (47 процентов) отсутствуют сбережения на черный день. При этом 15 процентов респондентов утверждают, что, лишившись дохода, не смогут прожить и месяца, а 18 процентов выдержат один-два месяца.

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