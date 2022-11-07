Мошенники нашли новый способ выманить компенсации по СВО

Мошенники стали выманивать деньги у россиян, полученные в качестве компенсаций в связи с участием их родных в спецоперации. Об этом пишут «Известия».

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Как рассказал источник из сферы кибербезопасности, злоумышленники пытаются уговорить жертву якобы перевести деньги на безопасный счет или инвестировать их. По словам начальника департамента кибербезопасности банка «Зенит» Олега Волкова, не стоит поддаваться эмоциям и перечислять средства после таких сомнительных предложений.

В свою очередь, в Центробанке напомнили, что преступники всегда подстраиваются под новостную повестку. Чтобы не стать жертвой, никогда нельзя сообщать звонящим, кем бы они ни представлялись, личные сведения, данные банковской карты, коды из СМС, секретные слова, подчеркнули в регуляторе.

«При поступлении подозрительного телефонного звонка немедленно прервите разговор, а при возникновении сомнений относительно сохранности денег на счете самостоятельно позвоните в банк по телефону, указанному на оборотной стороне карты или на официальном сайте банка», — отметили в Банке России.