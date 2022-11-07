Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+19° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
2 часа назад

СМИ: мошенники нашли новый способ выманить у россиян компенсации по СВО

Елена Прошина

Мошенники стали выманивать деньги у россиян, полученные в качестве компенсаций в связи с участием их родных в спецоперации. Об этом пишут «Известия».

Мошенники нашли новый способ выманить компенсации по СВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как рассказал источник из сферы кибербезопасности, злоумышленники пытаются уговорить жертву якобы перевести деньги на безопасный счет или инвестировать их. По словам начальника департамента кибербезопасности банка «Зенит» Олега Волкова, не стоит поддаваться эмоциям и перечислять средства после таких сомнительных предложений.

В свою очередь, в Центробанке напомнили, что преступники всегда подстраиваются под новостную повестку. Чтобы не стать жертвой, никогда нельзя сообщать звонящим, кем бы они ни представлялись, личные сведения, данные банковской карты, коды из СМС, секретные слова, подчеркнули в регуляторе.

«При поступлении подозрительного телефонного звонка немедленно прервите разговор, а при возникновении сомнений относительно сохранности денег на счете самостоятельно позвоните в банк по телефону, указанному на оборотной стороне карты или на официальном сайте банка», — отметили в Банке России.

Во многих российских банках рассказали, что им известна подобная схема мошенничества, но они пока с ней не сталкивались. По словам руководителя отдела анализа и оценки цифровых угроз Infosecurity a Softline Company Константина Мельникова, распространению новой схемы обмана может способствовать человеческий фактор: недопонимание, различные слухи и страшилки, связанные с частичной мобилизацией.

Личный счет,Олег Волков,Константин Мельников,Банк России,Банк Зенит,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители