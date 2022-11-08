Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+11° в 
USD 61.24EUR 60.90
Войти в почту
39 минут назад

«Опасный фитнес»: мошенники нашли новый способ обмана

Primpressиещё 2

В «Лаборатории Касперского» предупредили, что с начала года в российском Google Play распространились фейковые фитнес-приложения, которые автоматически списывают деньги с карт пользователей, не дававших осознанного согласия на такие операции, сообщает PRIMPRESS.

«Опасный фитнес»: мошенники нашли новый способ обмана
Фото: ТАССТАСС

По словам специалистов, человеку предлагают скачать приложение с онлайн-курсом домашних тренировок или планом диеты за сумму не более 29 руб. Однако для установки нужно ввести данные банковской карты в самом приложении или на конкретном сайте.

Соответствующими действиями пользователь соглашается с условиями, написанными мелким шрифтом, которые зачастую не помещаются на экране. После этого с его карты ежемесячно начнут списывать деньги – от нескольких сотен до нескольких тыс. руб.

Эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Игорь Головин в беседе с «Известиями» назвал такую схему онлайн-мошенничеством, поскольку полные условия оплаты разъясняются неочевидным способом с помощью мелкого шрифта.

По словам руководителя департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игоря Бедерова, вероятность получить средства обратно практически нулевая, так как найти в Сети мошенников крайне сложно.

Личный счет,Игорь Головин,Лаборатория Касперского,Google,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители