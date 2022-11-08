«Опасный фитнес»: мошенники нашли новый способ обмана

В «Лаборатории Касперского» предупредили, что с начала года в российском Google Play распространились фейковые фитнес-приложения, которые автоматически списывают деньги с карт пользователей, не дававших осознанного согласия на такие операции, сообщает PRIMPRESS.

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По словам специалистов, человеку предлагают скачать приложение с онлайн-курсом домашних тренировок или планом диеты за сумму не более 29 руб. Однако для установки нужно ввести данные банковской карты в самом приложении или на конкретном сайте.

Соответствующими действиями пользователь соглашается с условиями, написанными мелким шрифтом, которые зачастую не помещаются на экране. После этого с его карты ежемесячно начнут списывать деньги – от нескольких сотен до нескольких тыс. руб.

Эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Игорь Головин в беседе с «Известиями» назвал такую схему онлайн-мошенничеством, поскольку полные условия оплаты разъясняются неочевидным способом с помощью мелкого шрифта.