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1 час назад

Пенсионеров с банковской картой предупредили об опасности

Deita.ru

Злоумышленники делают сайты, на которых пожилым гражданам предлагается получить некую денежную надбавку от властей. Об этом предупредила старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета Синергия Наталья Пшеничникова, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Прайм.

Получающих пенсию на карту россиян предупредили об опасности
Фото: ТАССТАСС

Как оказалось, мошенники уверяют, что выплаты предназначаются каждому гражданину без каких-либо особых оснований и критериев. Иногда для пущей убедительности жулики пишут о том, что пенсионерам положена компенсация от государства за покупку лекарств.

Чтобы начать процедуру оформления мифической надбавки, посетителю предлагается ввести свои личные данные в специальные формы. После этого на экране появляется целый список из фейковых выплат, которые якобы положены человеку.

Далее жертве мошенников остаётся сделать последний шаг - перевести небольшую сумму денег в качестве комиссии за скорый ответный перевод. Однако, после того, как доверчивый человек посылает свои деньги аферистам, никакой выплаты он не получает.

Личный счет,Наталья Пшеничникова,
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