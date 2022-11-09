За должников ЖКХ будут вынуждены платить соседи

Юрист Елена Кудерко предупредила, что при уклонении жильца от оплаты за обслуживание общих помещений многоквартирного дома долг будет раскидан между его соседями.

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В беседе с агентством «Прайм» Кудерко объяснила, что оплата за освещение и отопление общих жилых помещений, включая подвалы, лестницы и чердаки, лежит на жильцах многоквартирного дома.

«Если кто-то уклоняется от уплаты, сумму раскидывают на остальных соседей», — указала юрист.