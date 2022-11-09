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4 часа назад

Юрист Кудерко предупредила, что за должников ЖКХ будут вынуждены платить соседи

RT на русском

Юрист Елена Кудерко предупредила, что при уклонении жильца от оплаты за обслуживание общих помещений многоквартирного дома долг будет раскидан между его соседями.

За должников ЖКХ будут вынуждены платить соседи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В беседе с агентством «Прайм» Кудерко объяснила, что оплата за освещение и отопление общих жилых помещений, включая подвалы, лестницы и чердаки, лежит на жильцах многоквартирного дома.

«Если кто-то уклоняется от уплаты, сумму раскидывают на остальных соседей», — указала юрист.

Ранее сайт «Москва 24» со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова предупредил, что в длинные выходные могут активизироваться мошенники, действующие под видом сотрудников коммунальных служб.

Личный счет,Петр Бирюков,
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