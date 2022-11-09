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1 час назад

Россияне взяли рекордное за пять лет количество кредитов

Sostav.ru

В октябре россияне взяли 1,29 млн кредитов на покупку товаров (POS-кредиты), этот показатель стал максимальным за пять лет. Повышенный спрос эксперты объясняют акциями банков и покупками инвентаря для мобилизованных, сообщает РБК со ссылкой на данные Frank RG.

Россияне взяли рекордное за 5 лет количество кредитов
Фото: ТАССТАСС

Объем предоставленных ссуд в октябре достиг 37,5 млрд руб. — это максимум с начала года. По сравнению с сентябрем выдачи POS-кредитов в денежном выражении подскочили на 30,7%, а в количественном — на 16,1%. Вырос и средний размер одобряемых POS-кредитов.

В предыдущие годы в октябре продажи товарных кредитов не показывали таких высоких темпов роста. Похожие локальные всплески наблюдаются обычно в августе перед началом учебного года или в преддверии праздников, отмечают эксперты.

Аналитики полагают, что октябрьские выдачи POS-кредитов обеспечил повышенный спрос россиян на определенные группы товаров. В частности, займы могли оформляться при покупке товаров, необходимых военнослужащим. Кроме того, банки активно предлагают беспроцентные рассрочки, что привлекает покупателей.

В банке «Хоум Кредит» подтвердили рост выдач товарных ссуд в полтора раза в годовом выражении. Там связали потребительский спрос с продолжающимся снижением инфляционного давления в экономике и низкой ключевой ставкой.

В Совкомбанке отметили, что рост покупок по картам рассрочки «Халва» в октябре составил 9% по сравнению с сентябрем. Из ключевых категорий более заметно выросли покупки в категории «Мебель и товары для дома» — на 15%.

Ранее банк «Хоум Кредит» выяснил, что 38% россиян планируют в ближайшее время приобретение для себя тёплой верхней одежды. В среднем они готовы потратить на эти цели около 9 тыс. руб. Порядка 14% собираются задействовать для этого кредитные ресурсы.

Личный счет,ХКФ Банк,Совкомбанк,
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