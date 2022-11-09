Россиян предупредили о рисках хранения денег на депозитах

Экономист TeleTrade Марк Гойхман назвал банковские вклады одним из самых безопасных способов вложить и хранить деньги, но предупредил, что существуют риски для депозитов более чем на 1,4 миллиона рублей. Об этом пишут «Известия».

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Максимальная сумма компенсации, которую можно получить в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ), составляет 1,4 миллиона рублей. Если вклад был больше, оставшуюся сумму нужно взыскивать в рамках ликвидации или банкротства банка.

Есть и исключения: повышенное страховое возмещение по вкладам (на сумму до десяти миллионов рублей) полагается в случаях получения наследства, продажи жилья или земельного участка, когда деньги находились на счете в банке, лишившемся лицензии.

В остальных случаях для взыскания денег сверх 1,4 миллиона вкладчик должен направить в АСВ заявление для включения в реестр требований кредиторов.

Гойхман порекомендовал выбирать лишь банки, входящие в систему АСВ, и распределять суммы по нескольким банкам, держа в каждом не более 1,4 миллиона.