Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+7° в 
USD 60.98EUR 60.82
Войти в почту
2 часа назад

Экономист назвал опасность вкладов

Мария Иванова

Экономист TeleTrade Марк Гойхман назвал банковские вклады одним из самых безопасных способов вложить и хранить деньги, но предупредил, что существуют риски для депозитов более чем на 1,4 миллиона рублей. Об этом пишут «Известия».

Россиян предупредили о рисках хранения денег на депозитах
Фото: ТАССТАСС

Максимальная сумма компенсации, которую можно получить в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ), составляет 1,4 миллиона рублей. Если вклад был больше, оставшуюся сумму нужно взыскивать в рамках ликвидации или банкротства банка.

Есть и исключения: повышенное страховое возмещение по вкладам (на сумму до десяти миллионов рублей) полагается в случаях получения наследства, продажи жилья или земельного участка, когда деньги находились на счете в банке, лишившемся лицензии.

Россиянам рассказали, чего ждать от введения отрицательных ставок по вкладам

В остальных случаях для взыскания денег сверх 1,4 миллиона вкладчик должен направить в АСВ заявление для включения в реестр требований кредиторов.

Гойхман порекомендовал выбирать лишь банки, входящие в систему АСВ, и распределять суммы по нескольким банкам, держа в каждом не более 1,4 миллиона.

Другим риском экономист назвал возможное обесценивание денег - проценты по вкладам обычно ниже инфляции. Если речь идет о валютном вкладе, из-за санкций против России его владелец может столкнуться с невозможностью снять свои деньги или перевести их, а также с повышенными комиссиями за хранение.

Личный счет,Марк Гойхман,Агентство по страхованию вкладов,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители