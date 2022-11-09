В России введут новое единое пособие на детей

Единое пособие для семей с детьми от рождения до 17 лет введут в России с 1 января 2023 года. Такое поручение дал президент России Владимир Путин в ходе совещания во вторник, пишет ТАСС.

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По словам Путина, в последние годы была запущена целая система мер для поддержки семей с детьми. Так, к примеру, родители детей до 3-х лет сейчас получают пособия из разных источников - Минтруд, Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и т.д. Эту систему кардинально менять.

С 1 января 2023 года будет запущено единое пособие для семей с детьми от рождения до 17 лет. Оно объединит сразу семь действующих выплат. В среднем по стране такое пособие будет составлять 13 900 рублей. Его будут получать 10 млн детей.

«Новое пособие — новое для граждан, но не новое для нас. Мы давно стремимся к тому, чтобы создать единую систему. Дорога к достижению результата была долгой», - заявил президент.