Россиянам назвали семь способов увеличить пенсию

В Госдуме напомнили о ситуациях, позволяющих россиянам получать доплаты к пенсии, - это доплата до прожиточного минимума, «северные» и «сельские» надбавки. Все семь вариантов опубликованы в Telegram-канале Думы.

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Первый вариант касается неработающих пенсионеров, чьи выплаты ниже прожиточного минимума пенсионера (ПМП). В таком случае доплатами пенсию увеличивают до уровня ПМП. С 1 января 2022 года социальные доплаты к пенсии назначаются в беззаявительном порядке.

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Вторая надбавка предназначена ветеранам ВОВ, чернобыльцам, несовершеннолетним узникам фашизма, Героям России и СССР. Выплата им назначается автоматически, ее размер зависит от разных факторов (к примеру, возраст, группа инвалидности). Вместо выплаты можно выбрать набор социальных услуг - лекарственное обеспечение, лечение в санатории.

Третья надбавка - для пенсионеров, имеющих на иждивении детей, студентов или людей с инвалидностью. Доплата составляет треть от фиксированной выплаты к пенсии по старости (с 1 июня 2022 года размер доплаты - 2406,91 рубля), ее можно получить максимум на трех нетрудоспособных членов семьи.

Четвертую надбавку получают сельские пенсионеры. Люди, проработавшие в сельской местности 30 лет и больше, имеют право на доплату в 25 процентов от фиксированной выплаты (фиксированная выплата сейчас - 7 220 рублей 74 копейки). С 2022 года надбавку выплачивают и переехавшим из села в город пенсионерам.

Пятая возможность: россиянам, которым исполняется 80 лет, фиксированную выплату к страховой части пенсии увеличивают в два раза. Подавать заявление для этого не нужно - перерасчет происходит автоматически.

Шестая надбавка - за «северный» стаж. Пенсионерам, проработавшим в районах Крайнего Севера как минимум 15 лет, фиксированную выплату повышают на 50 процентов. За работу в местностях, приравненных к Крайнему Северу, - на 30 процентов. Общий рабочий стаж при этом должен составлять как минимум 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин.

Седьмой вариант - дополнительной материальное обеспечение для пенсионеров, имеющих различные награды и звания. Максимальную надбавку к социальной пенсии в 415 процентов могут получить Герои России и СССР, Герои Труда России и Герои Социалистического Труда.

Прибавка в 330 процентов - для людей, награжденных орденом Ленина, орденом «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, лауреатов Ленинской премии, государственных премий СССР и государственных премий России.

Плюс 250 процентов к социальной пенсии платят людям, получившим ордена Трудовой Славы трех степеней, ордена «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» трех степеней, чемпионам Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр.

В Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов ранее рассказали, что россияне, накопившие через НПФ 5,5 миллиона рублей, смогут получать пенсию в 50 тысяч рублей в месяц.