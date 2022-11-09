Названы города России с самыми высокими ценами на продукты

В Санкт-Петербурге, как сообщают в СМИ, самая дорогая по сравнению со всеми остальными российскими регионами стоимость продуктовой корзины. При этом Москва находится лишь на третьей строчке этого рейтинга, уступив также подмосковным Химкам. Четвертыми по стоимости продуктовой корзины стали Мытищи, а пятым - Уфа. Также на верхушку рейтинга попали такие города, как Екатеринбург, Краснодар и Казань.

Известно, что средняя стоимость продовольственной корзины жителя России составляет 3823 рубля. При этом в Петербурге, Химках, Москве и Мытищах этот показатель начинается от 4000 рублей.

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Продовольственная, или потребительская, корзина — это минимальный набор продуктов, товаров и услуг, необходимый для жизнедеятельности человека.

Продукты первой необходимости подросли в цене, однако рынок успевает реагировать на внешние факторы и изменяет стоимость с опорой на платежеспособность граждан. К такому выводу пришел первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. По мнению эксперта, государство предпринимает необходимые меры по сдерживанию цен основных групп товаров повседневного спроса (FMCG). Об этом специалист рассказал в ходе беседы с «Лентой.ру».

«Несмотря на то, что FMCG-товары несколько повысились в цене, государство приняло различные меры по их сдерживанию, поэтому каждая категория на данный момент полностью обеспечена соответствующим спросом и стабильного роста цен не стоит ожидать в этом направлении», — высказался Сигал.

На цены в ближайшем будущем будет также воздействовать изменение потребительского поведения, считает эксперт. Первый вице-президент «Опоры России» заметил, что товары народного потребления и среднюю продуктовую корзину не сильно затронет корреляция рынка.

«Последний успевает реагировать на внешние сигналы, снижая цены с опорой на фактор платежеспособности граждан», — заключил экономист.

Аналитики Банка России ожидают, что рост цен в стране начнет ускоряться. Инфляция может разогнаться из-за постепенной стабилизации курса рубля, который некоторое время сдерживал рост потребительских цен. Выводы экспертов представлены в бюллетене ЦБ «О чем говорят тренды».

О грядущем росте инфляции уже предупреждал зампред регулятора Алексей Заботкин. По его прогнозам, инфляция, скорее всего, будет зафиксирована в октябре, как и ранее в сентябре. На то, что с приходом осени наметился обратный тренд, в регуляторе намекнули еще в конце прошлого месяца, когда не стали говорить о дальнейшем снижении ключевой ставки.

Наценки на социально значимые товары в российских торговых сетях снизились с 22% до 6%. Об этом сообщил руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский, написало агентство ТАСС.

«Принятые меры на мониторинг наценки в торговых сетях на социально значимые продовольственные товары <…> привели к снижению совокупного среднего уровня наценок на товары первой цены, то есть на самые дешевые товары, с 22 до 6% в 11 торговых сетях федерального уровня», — сказал глава ФАС.

Кроме того, по словам Шаскольского, благодаря обязательной перерегистрации всех цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП), стоимость примерно половины наименований из этого перечня удалось сократить на 30%.

Доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская в беседе с агентством «Прайм» заявила о том, что в России могут подорожать некоторые продукты питания, подчеркнув, что какого-то резкого роста цен на такие продукты ожидать не стоит.

По ее словам, в связи с окончанием сезона сбора плодоовощной продукции следует ожидать небольшой коррекции цен на картофель, капусту, грунтовой перец, баклажаны. Эксперт также указала, что цены на рыбу могут вырасти в пределах 5%.

Она отметила, что динамика цен на зерновую и мясную продукцию будет оставаться на прежнем уровне.

Лебединская также заявила о возможном удешевлении ряда товаров народного потребления: офисной бумаги, канцелярских принадлежностей.

Депутат Госдумы Василий Власов предложил массово ввести устройства проверки цен по штрихкоду в торговых точках площадью не менее 100 квадратных метров. Об этом пишет RT со ссылкой на копию письма на имя руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.

В обращении Власова отметил, что сейчас для удобства покупателей в некоторых магазинах используются устройства проверки стоимости товаров по штрихкоду. Однако в большинстве торговых точек подобных сканеров нет, отметил он.

Это может привести к несоответствию цены на прилавке и в чеке. Из-за недобросовестного размещения ценников в торговом зале, это приведет к массе трудностей, подчеркнул парламентарий.

«В этой связи прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности введения обязательного размещения устройств проверки цен по штрихкодам в точках розничной торговли продовольственных и непродовольственных товаров», — заявил Власов.

Российские предприниматели направили в антимонопольную службу (ФАС) предложение по поводу снижения цен на продовольствие, пишет газета «Известия» со ссылкой на службу.

Оно касается пересмотра сроков, в течение которых розничные сети должны заплатить поставщикам за социально значимые продукты. В их список входят хлеб, батоны, курятина, молоко и ряд других. По действующему закону, это время зависит от срока годности конкретного товара. Например, за скоропортящиеся продукты нужно рассчитываться в течение восьми, а алкоголь и продовольствие с месячным сроком годности – не более чем 40 суток со времени получения. Источник газеты в отрасли сообщил, что предприниматели предлагают ускорить этот период в два раза. В таком случае не успевает возникнуть предпосылок для подорожания продукции.

Исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев считает, что это предложение действительно снизит темпы подорожания продукции. Эксперт пояснил, что при задержке оплаты поставщикам приходится брать займы, что и ложится в себестоимость товаров. Один из крупнейших поставщиков отметил, что сокращение сроков придётся закрепить в новой редакции закона «О торговле». В Минпромторге, который и отвечает за все поправки в этот закон, сообщили, что в министерство таких предложений не поступало, но оно готово их рассмотреть. Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков отметил, что долгое неполучение оплаты снижает стимул расширять производство товаров. Однако глава Ассоциации экспертов розничного рынка Андрей Карпов считает, что от этой меры серьёзно пострадают ретейлеры. Эксперт пояснил, что сетям придётся искать дополнительные средства для компенсации тех, которые они могут потерять из-за быстрой оплаты услуг. Например, они могут ввести наценки на товары. Так или иначе, от этого пострадает потребитель. Также он напомнил, что ФАС и так заставляет компании держать низкие наценки, а некоторые сети с начала года работают вообще без них. Примером последнего стала сеть «Дикси», для которой это стало условием после покупки её «Магнитом». Кроме того, по его словам, несколько лет назад сроки оплаты уже сокращали. Например, ранее закон обязывал сети платить за скоропортящиеся товары в течение 10, а продукцию длительного хранения – 50 суток, что, соответственно, на два и 10 больше чем требуется сейчас.

Также предприниматели пожаловались в службу на другую проблему. Сети требуют от поставщиков привозить им столько товара, сколько они закажут, даже если сейчас у них нет таких объёмов. При нарушении же этого предписания их штрафуют. Об этом в своём письме регулятору рассказали 12 профильных ассоциаций (в том числе выше названные «Русбренд» и «Руспродсоюз», а также Национальная мясная ассоциация и другие). По их словам, это ухудшает и без того сложное положение дистрибьюторов и зависящих от них производителей, которые тоже отвечают за это рублём. В ФАС пока не подтверждали получение письма. В Ассоциации компаний розничной торговли (объединяет популярные сети «Ашан», «Магнит» и принадлежащие X5 Group «Карусель», «Перекрёсток», «Пятёрочку» и «Чижик») отказались от комментариев.

Иностранных пользователей видеохостинга YouTube удивили цены в российском супермаркете на фоне восьми месяцев нахождения страны под западными санкциями. Свое мнение они высказали в комментариях к ролику австралийского блогера Travelling with Russell.

Блогер посетил один из гипермаркетов в Москве и продемонстрировал обилие продуктов, а также цены на них. Он отметил, что нишу ушедших из России западных брендов успешно заняли местные производители, а в некоторых случаях все свелось к смене названия.

«Санкции больше всего бьют по жителям Европы, и многие люди это замечают, но коррумпированные правительства танцуют под дудку хозяев с Уолл-стрит», — написал пользователь из Польши sylwek917.



«Я смотрел видео с российскими магазинами, сельской местностью, туристическими местами, и они выглядят намного чище и чище, чем в США», — заметил Knife Collector.



«В России все цены во всех магазинах уже включают все применимые налоги, так что вы видите окончательную цифру на этикетке и вам не нужно добавлять к цене НДС или что-то еще», — обратился к американским пользователям видеохостинга пользователь Tony.



«Я живу в Германии, это ужасно... Никто не может себе позволить оплачивать счета... Никто из моих знакомых из России не может сказать, что чувствует эти санкции», — заявила Elvira Siegel.



«Я живу на Среднем Западе США. Я никогда не видела такого большого продуктового магазина с таким разнообразием!», — призналась Karen Brojakowski.