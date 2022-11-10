Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+8° в 
USD 61.06EUR 61.24
Войти в почту
2 часа назад

Россияне запаслись наличкой на рекордные 14 триллионов рублей

Lenta.ruиещё 2

Объем наличных денег на руках у населения, бизнеса и ИП достиг 14,2 триллиона рублей по итогам сентября, что стало рекордом с начала ведения статистики в 2015 году, пишут «Известия» со ссылкой на данные ЦБ.

Россияне запаслись наличными на рекордную сумму
Фото: ТАССТАСС

За год показатель увеличился на один триллион рублей, при этом всего за месяц на фоне объявления частичной мобилизации он взлетел на 694 миллиарда. Россияне решили запастить наличкой из-за нестабильности от введения антироссийских санкций и изменений в экономике, пояснил председатель правления Ассоциации российских банков Олег Скворцов.

Банкоматы оказались не готовы принимать новые купюры

Кроме того, ставки по вкладам в рублях снижаются, а в валюте фактически становятся отрицательными за счет комиссий, поэтому россияне снимают деньги. Основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский также добавил, что, выезжая за границу, россияне старались запастись кэшем.

Ранее президент России Владимир Путин дал ЦБ полномочия выдавать разрешения на вывоз из России иностранной валюты в размере свыше 10 тысяч долларов.

Личный счет,Олег Скворцов,Владимир Путин,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители