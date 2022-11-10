Россияне запаслись наличными на рекордную сумму

Объем наличных денег на руках у населения, бизнеса и ИП достиг 14,2 триллиона рублей по итогам сентября, что стало рекордом с начала ведения статистики в 2015 году, пишут «Известия» со ссылкой на данные ЦБ.

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За год показатель увеличился на один триллион рублей, при этом всего за месяц на фоне объявления частичной мобилизации он взлетел на 694 миллиарда. Россияне решили запастить наличкой из-за нестабильности от введения антироссийских санкций и изменений в экономике, пояснил председатель правления Ассоциации российских банков Олег Скворцов.

Кроме того, ставки по вкладам в рублях снижаются, а в валюте фактически становятся отрицательными за счет комиссий, поэтому россияне снимают деньги. Основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский также добавил, что, выезжая за границу, россияне старались запастись кэшем.