Москвичи рассказали, какую зарплату хотели бы получать

Москвичи в среднем хотели бы зарабатывать от 170 тыс. рублей в месяц. При этом зарплатные ожидания не зависят от конкретной профессии, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования сервиса «Работа.ру».

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«Средняя желаемая зарплата по Москве у специалистов из разных областей 170 717 рублей в месяц», — пришли к выводу аналитики сервиса после опроса тысячи респондентов.

При этом зарплатные ожидания зависели от возрастной категории граждан. Так, наиболее высокие пожелания высказали специалисты в возрасте от 45 до 55 лет — около 178 тыс. рублей. В то же время молодые сотрудники от 18 до 25 лет оказались более сдержанными в плане зарплатных ожиданий — им необходимо порядка 128 тыс. рублей.

Самые высокие требования к зарплате предъявили представители сферы маркетинга, рекламы и PR. Их ожидания оказались на уровне 217 тыс. рублей. Второе место по этому показателю заняли сотрудники ИТ-компаний (208 тыс.), тройку замкнули работники сферы дизайна и творческих профессий (191 тыс.), уточняется в исследовании.