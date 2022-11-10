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1 час назад

Эксперт назвал способы перестать жить «от зарплаты до зарплаты»

Алиса Селезнёва

Аналитик банка БКФ Максим Осадчий посоветовал людям, которым с трудом удается прожить на зарплату, пользоваться банковскими картами с кешбэком, а также бросить пить и курить. Об этом сообщает «Прайм».

Как перестать жить «от зарплаты до зарплаты»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Осадчий порекомендовал людям, живущим «от зарплаты до зарплаты», покупать необходимые товары на онлайн-распродажах, выбрать самый дешевый мобильный тариф, начать экономить на газе и электричестве.

Для покупок стоит пользоваться картами, предлагающими самый выгодный кешбэк, подчеркнул Осадчий. Владельцам дорогих квартир он посоветовал сдавать это жилье и самим снимать что-то подешевле.

Аналитик предостерег от микрозаймов и призвал реструктурировать долги, рефинансировать кредиты на более выгодных условиях.

Осадчий подчеркнул, что отказ от курения и алкоголя заметно снижает расходы и в перспективе позволяет человеку сэкономить на медицинских услугах.

Ранее эксперт «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий порекомендовал инвесторам, располагающим небольшими суммами (около ста тысяч рублей), обратить внимание на биржевые и открытые паевые фонды. Через такие фонды инвесторы владеют активами (акции, облигации, сырье) не напрямую, а через «общий котел», поэтому порог входа доступен каждому.

Для долгосрочных инвестиций, по мнению Русецкого, стоит выбирать акции быстрорастущих компаний из сфер онлайн-торговли, интернета, полупроводников.

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