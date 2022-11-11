Мошенники нашли новый способ обмана россиян через AliExpress

В проекте Народного фронта «Мошеловка» рассказали о мошенниках, открывающих на AliExpress магазины по ИНН самозанятых россиян и под их именами. Об этом пишут «Известия».

Одна из пострадавших обратилась в «Мошеловку», она рассказала, что рассерженные пользователи AliExpress начали атаковать ее телефонными звонками. Из разговоров с ними женщина поняла, что некто использовал ее ИНН и открыл магазин, покупателей которого обманули.

Координатор «Мошеловки» Евгения Лазарева объяснила, что AliExpress требует от желающих открыть магазин, имя, ИНН и номер телефона. Платформа лишь проверяет, значится ли человек с такими ФИО и ИНН в базе налоговой как самозанятый или индивидуальный предприниматель. На AliExpress не запрашивают паспортные данные владельцев магазинов.

По словам Лазаревой, мошенникам удается заработать, так как из-за проблем с логистикой истекают сроки доставки, предусмотренные для заморозки оплаты.

«Продавец» получает деньги, а покупатель может получить в посылке подделку, кирпич или мусор», - объяснила она.

При этом блокируют мошеннические магазины только после формирования критической массы претензий.

Лазарева подчеркнула, что ИП и самозанятым следует тщательнее следить за данными, которые они оставляют в интернете, и установить двухфакторную идентификацию на Госуслугах. Если ИНН используется третьим лицом, нужно обратиться в полицию, налоговую и службу поддержки маркетплейса.

О новом мошенничестве россиян ранее предупредили в «Лаборатории Касперского». В октябре мошенники начали атаковать русскоязычных пользователей электронными письмами «от госорганов», содержащими вирусы.