В Эстонии захотели выплатить пенсии россиянам

«Эстония могла бы, в порядке исключения, выплатить деньги проживающим в стране российским пенсионерам из своего бюджета, а застрявшие в белорусском банке средства, которые изначально предназначались для этих целей, потратить на выплату пенсий проживающим в Белоруссии эстонским пенсионерам», — заявила она.

По ее словам, Эстония расходует на выплаты пенсий своим гражданам, живущим в Белоруссии, примерно 320 тысяч евро в квартал, то есть имеющихся средств должно хватить на три квартала. Она отметила, что Пенсионный фонд России три раза пытался совершить денежный перевод по стандартным каналам, однако этого не удалось сделать.