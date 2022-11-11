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3 часа назад

В Эстонии захотели выплатить пенсии россиянам

Lenta.ru

Глава департамента социального страхования Эстонии Марет Марипуу предложила выплатить пенсии россиянам, находящимся в республике, из государственного бюджета. Ее слова приводит РИА Новости.

В Эстонии захотели выплатить пенсии россиянам
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Эстония могла бы, в порядке исключения, выплатить деньги проживающим в стране российским пенсионерам из своего бюджета, а застрявшие в белорусском банке средства, которые изначально предназначались для этих целей, потратить на выплату пенсий проживающим в Белоруссии эстонским пенсионерам», — заявила она.

По ее словам, Эстония расходует на выплаты пенсий своим гражданам, живущим в Белоруссии, примерно 320 тысяч евро в квартал, то есть имеющихся средств должно хватить на три квартала. Она отметила, что Пенсионный фонд России три раза пытался совершить денежный перевод по стандартным каналам, однако этого не удалось сделать.

Ранее российское посольство в Таллине сообщило, что проблемы в выплате пенсий гражданам РФ связаны с блокировкой банковских переводов, совершенной по инициативе США. Пенсионный фонд не смог провести денежный перевод в Эстонию и направил финансы в коммерческий банк Белоруссии, однако из него аналогично не получается отправить деньги.

Личный счет,Пенсионный фонд РФ,
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