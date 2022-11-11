Названы последствия обвала доллара для россиян

Эксперт рассказал, как падение доллара заденет россиян

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Экономист Василий Колташов рассказал, как возможное падение доллара может отразиться на россиянах. Об этом сообщает «Пятый канал».

По словам Колташова, падение доллара на россиянах никак не скажется.

«Политика банка России в данном случае оказалась правильной. И колебания курса рубля не были допущены. Мы получили ситуацию, когда рубль не чувствителен ко всем этим событиям», – заявил эксперт.

Он также добавил, что в ходе продолжительной «игры банков» никто так и не смог «атаковать рубль».

А вот сами США, по его мнению, столкнутся с определенными экономическими проблемами. Колташов считает, что текущую ситуацию значительно отягощает внешний долг США. «Одно дело обслуживать огромный долг со ставкой 0%, а другое дело обслуживать его при высокой ставке, что чревато безумно быстрым возрастанием инфляции долга, либо дефолтом», – подытожил он.