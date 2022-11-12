Пенсионерам одобрили дополнительные скидки на продукты

Российские пенсионеры смогут получить дополнительные скидки на продукты питания. Об этом рассказала пенсионный эксперт Анастасия Киреева.

Фото: ТАСС ТАСС

«Скидки будут предоставляться не только пенсионерам по старости, но также и инвалидам, в том числе и детям-инвалидам», – сказала она.

Как пояснила Киреева, специальную социальную скидку пожилые граждане смогут получить в гипермаркетах сети «Ашан». Для них ретейлер ввел повышенный кешбэк на покупки. Баллами на карту лояльности магазина можно получить семь процентов на весь чек.

В дальнейшем накопленными баллами можно оплачивать другие покупки. Воспользоваться предложением можно по будням до 12 часов дня, необходимо будет лишь показать пенсионное удостоверение, отметила эксперт в разговоре с PRIMPRESS.