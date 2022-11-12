В России зафиксировали рост числа самозанятых

Взрывной рост количества самозанятых отмечается в России в 2022 году, с января до октября их количество выросло до 6 млн. При этом маловероятно, что работодатели будут оптимизировать свои расходы за счет перевода сотрудников на самозанятость, считает HR-директор аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Елена Попова.

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"По данным ФНС, количество самозанятых выросло с января по октябрь 2022 года на 2 млн человек, до 6 млн. Этот взрывной рост в основном связан с обелением рынка труда и переходом микробизнеса и индивидуальных предпринимателей на более удобный налоговый режим", - сказала она ТАСС.

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Попова отметила, что, с одной стороны, самозанятость сопряжена с отсутствием таких социальных гарантий, как выплата больничного, отпуск, декрет - привычных для официально трудоустроенных наемных работников.

"В то же время этот режим позволяет людям даже в кризисный период заниматься предпринимательской деятельностью и минимизировать налоговую нагрузку. Многие подрабатывают самозанятыми в дополнение к своей основной работе", - добавила она.

По мнению Поповой, в нынешней ситуации возможна тенденция со стороны работодателей стремиться сократить все свои затраты, в том числе расходы на персонал. Однако оптимизация расходов за счет перевода сотрудников на самозанятость и практика сотрудничества с "внештатниками" вряд ли получат широкое распространение.

"Во-первых, не так просто разом уволить сотрудников и оформить их самозанятыми. А во-вторых, подобные манипуляции приведут к усложнению документооборота и, соответственно, увеличению трудовых затрат на оформление бумаг. Таким образом, оптимизация налогов через фиктивную самозанятость штатных сотрудников для компаний оборачивается ростом административной нагрузки. Тем более крупные компании и госкорпорации не будут массово прибегать к услугам самозанятых. Все-таки по большей части "внештатников" привлекают для выполнения отдельных задач и разовых проектов", - пояснила эксперт.