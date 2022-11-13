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1 час назад

Юрист Кудерко объяснила, что работников с зарплатой ниже МРОТ не могут лишить премии

Газета.Ruиещё 7

Если зарплата сотрудника ниже минимального размера оплаты труда, а премия увеличивает ее до размера МРОТ, то она приравнивается к окладной части и работодатель не может лишить ее даже за плохую работу. Об этом рассказала в беседе с агентством «Прайм» юрист Елена Кудерко.

Юрист объяснила, кого не могут лишить премии даже при плохой работе
Фото: газета.ругазета.ру

«При таком способе оплаты труда работодатель не может лишить работника премии, поскольку будет нарушена одна из базовых конституционных гарантий права на труд – оплата труда в размере не менее МРОТ», — пояснила юрист.

Она напомнила, что премия может быть ежемесячной, квартальной, годовой или приуроченной к какому-то событию. При этом в положении о премировании или в положении об оплате труда должны быть указаны условия премирования.

«При рассмотрении вопроса о выплате имеет значение наличие или отсутствие тех условий, за которые полагается премия (выработка, финансовые показатели, расчетные проценты и коэффициенты)», — продолжила эксперт, поясняя, что при соблюдении условий работодатель не вправе не начислить премию, в противном случае речь идет о нарушении прав работника на оплату труда.

Доцент кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец ранее рассказала, что ожидать повышения зарплаты с 1 января наступающего года могут сотрудники, получающие выплаты на уровне МРОТ или в зависимости от нее, а также работники государственной сферы.

Личный счет,Торгово-промышленная палата,
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