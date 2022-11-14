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54 минуты назад

В России анонсировали прибавку к пенсии

Lenta.ruиещё 5

В России появится выплата в размере 2400 рублей для пенсионеров, которые ухаживают за родственниками. Об этом рассказала юрист Ирина Сивакова Primpress.

В России анонсировали прибавку к пенсии
Фото: ТАССТАСС

«Для оформления ежемесячной выплаты необходимо подать заявление в ПФР<ПФР», — пояснила специалист.

По ее словам, выплату могут получить пенсионеры вне зависимости от трудового статуса и размера доходов. Доплата предназначена тем, кто самостоятельно осуществляет уход за больными родственниками.

Пенсионеры обычно не могут получить такую выплату, однако есть одно исключение: доплата за иждивенца. Претендующему на выплату нужно предоставить доказательства, что на его иждивении находится нетрудоспособный родственник с инвалидностью. Доплату можно получить за близкого родственника, например, супруга или родителя.

Ранее доцент кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец заявила, что россиянам следует соблюдать несколько условий для получения пенсии. Она напомнила, что для выплаты пенсии по старости нужно набрать необходимые годы трудового стажа и число пенсионных баллов.

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