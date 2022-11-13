Россиянам рассказали, как рассчитывают размер алиментов на детей

Разведенные родители платят разные алименты из-за специальных формул и решений суда. Об этом рассказала эксперт по налогам и бухгалтерии, юрист Елена Миронова, передает «Мослента».

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Формула закреплена в 81 статье Семейного кодекса и рассчитывается так:

на одного ребёнка — одна четвёртая часть месячного дохода, на двух детей — одна третья часть заработка, на трёх и более детей — одна вторая часть заработка (иного дохода) родителей.

При этом суд имеет право увеличивать или уменьшать доли. Он исходит из того, в каких условиях содержались дети и к каким условиям привыкли, также оценивается финансовое и семейное положение родителей.

Судья также может определить содержание на детей не в долях, а в определённой сумме, если отец имеет непостоянный заработок, имеет иные доходы или не работает.

Кроме того, учитывается и размер минимального прожиточного минимума, установленного в регионе.

Если родители расстаются, им лучше самостоятельно решить вопрос о суммах содержания на детей. Выплачивать средства необходимо до совершеннолетия

«Такое решение закрепляется в соглашении, для его оформления придется посетить нотариуса. Если супругам не удалось договориться, то вопрос будет решаться в суде», — пояснила Миронова.