"В производстве проблемы": популярный напиток подорожает

Неурожай на кофейных плантациях в Колумбии может привести к подорожанию этого напитка в России в следующем году. Посол Колумбии в Москве Эктор Аренас Нейра рассказал, что тяжелые зимние месяцы в горных кофейных регионах республики (имеется в виду переизбыток дождей), как ожидается, сократят урожай на 50-57 процентов по сравнению с прошлым годом.

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"Действительно, в производстве кофе сейчас есть проблемы, - отмечает дипломат. - Колумбия в основном производит арабику, это очень мягкий сорт, и производство кофе уже уменьшилось на 22 процента".

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К проблемной погоде добавляется подорожание удобрений и трудности с логистикой, включая нехватку грузовых контейнеров, которые используются для перевозки партий из Колумбии, входящей в тройку крупнейших экспортеров кофе в мире, в Европу и другие регионы.

"Так что ожидается повышение цен кофе во всем мире, не только в России", - резюмировал посол, которого цитирует агентство РИА Новости.

Давать прогноз, насколько именно станет дороже чашка ароматного напитка, он пока не стал, но уверен, что "цена вырастет", и ждать этого следует в следующем году.

О проблемах с урожаем в этом году сообщали и другие страны, экспортирующие кофе. Так, в Бразилии, являющейся главным поставщиком кофе на мировой рынок, из-за засухи запасы зерна к весне могут сократиться до исторического минимума. По прогнозам агентства Bloomberg, которое ссылается на главу Национального совета по кофе Силаса Бразилейру, к марту на складах останется около 7 миллионов стандартных 60-килограммовых мешков, хотя обычным уровнем считается 9-12 миллионов мешков.

"Бразилии, вероятно, с трудом удастся удовлетворить спрос", - считает член правления группы экспортеров Cecafe Нелсон Карвальяйш.