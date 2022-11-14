Часть пенсионеров получит дополнительные выплаты

Некоторые российские пенсионеры могут рассчитывать на дополнительные выплаты от государства. Юрист Анна Сивакова рассказала, кому из граждан достанутся деньги, передает ИА DEITA.RU.

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Доплата к пенсии полагается тем пожилым гражданам, которые ухаживают за родственниками. Для оформления выплаты россиянин должен обратиться в Пенсионный фонд РФ со специальным заявлением. Стоит отметить, что дополнительные средства выплачивают ежемесячно и составляют 2,4 тысячи рублей.

Доход и трудовой статус не влияют на оформление доплаты. Если на попечении пенсионера находится иждивенец, то на него выделяется определенная сумма, которую может получить гражданин. При этом речь в этом случае идет только о близких родственниках: супруги, родители, дети.

Если трудовой статус пенсионера не имеет значения и не влияет на ситуацию, то гражданин, находящийся на попечении, должен предоставить доказательства, что он является нетрудоспособным и имеет инвалидность.