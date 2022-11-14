Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+2° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
17 минут назад

Часть пенсионеров получит дополнительные выплаты

Deita.ruиещё 6

Некоторые российские пенсионеры могут рассчитывать на дополнительные выплаты от государства. Юрист Анна Сивакова рассказала, кому из граждан достанутся деньги, передает ИА DEITA.RU.

Часть пенсионеров получит дополнительные выплаты
Фото: Deita.ruDeita.ru

Доплата к пенсии полагается тем пожилым гражданам, которые ухаживают за родственниками. Для оформления выплаты россиянин должен обратиться в Пенсионный фонд РФ со специальным заявлением. Стоит отметить, что дополнительные средства выплачивают ежемесячно и составляют 2,4 тысячи рублей.

Доход и трудовой статус не влияют на оформление доплаты. Если на попечении пенсионера находится иждивенец, то на него выделяется определенная сумма, которую может получить гражданин. При этом речь в этом случае идет только о близких родственниках: супруги, родители, дети.

Если трудовой статус пенсионера не имеет значения и не влияет на ситуацию, то гражданин, находящийся на попечении, должен предоставить доказательства, что он является нетрудоспособным и имеет инвалидность.

Напомним, ранее пенсионерам, которые уволились, рассказали, когда они получат доплату к ежемесячным выплатам. Она полагается за предыдущие три месяца после увольнения и начисляется автоматически. Специалисты ПФ подчеркнули, что никакие дополнительные заявления не требуются.

Личный счет,Маленькая пенсия ,Работающие пенсионеры,Пенсионный фонд РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители