В Госдуме высказались об индексации работающим пенсионерам

Необходимо индексировать пенсию работающим пенсионерам, но сейчас это невозможно, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Об этом она заявила в разговоре с «Лентой.ру».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Стало известно, что правительство России отклонило законопроект «Об изменениях в закон «О страховых пенсиях» для установления справедливого порядка перерасчета и возобновления индексации страховых пенсий работающим пенсионерам.

«Слухи об индексация пенсии работающих пенсионеров были явно преувеличены. В планы правительства это не закладывалось», — объяснила Бессараб.

Депутат рассказала, что, по разным оценкам, сумма средств, которая потребуется на ежегодную индексацию пенсий работающим пенсионерам, будет в первый год чуть меньше одного триллиона рублей с последующим увеличением.

«С учетом того, что у нас дефицитный бюджет на ближайшие три года и предполагаются внутренние заимствования для его покрытия, допускать дополнительные бумажные решения было бы неправильно», — отметила она.