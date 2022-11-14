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26 минут назад

В России высказались об индексации пенсии работающим пенсионерам

Lenta.ruиещё 21

Необходимо индексировать пенсию работающим пенсионерам, но сейчас это невозможно, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Об этом она заявила в разговоре с «Лентой.ру».

В Госдуме высказались об индексации работающим пенсионерам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Стало известно, что правительство России отклонило законопроект «Об изменениях в закон «О страховых пенсиях» для установления справедливого порядка перерасчета и возобновления индексации страховых пенсий работающим пенсионерам.

«Слухи об индексация пенсии работающих пенсионеров были явно преувеличены. В планы правительства это не закладывалось», — объяснила Бессараб.

Депутат рассказала, что, по разным оценкам, сумма средств, которая потребуется на ежегодную индексацию пенсий работающим пенсионерам, будет в первый год чуть меньше одного триллиона рублей с последующим увеличением.

«С учетом того, что у нас дефицитный бюджет на ближайшие три года и предполагаются внутренние заимствования для его покрытия, допускать дополнительные бумажные решения было бы неправильно», — отметила она.

Ранее заместитель руководителя фракции ЛДПР, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в разговоре с «Лентой.ру» сообщил, что фракция предлагает защитить права работающих пенсионеров, вернуть им индексацию и полноценно пересчитывать пенсию ежегодно 1 августа.

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