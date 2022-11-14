Россиянам напомнили, что нужно успеть сделать с пенсиями до декабря

Ежегодно россияне до 1 декабря имеют право поменять свою страховую компанию, сообщает «Прайм» со ссылкой на эксперта Дмитрия Ключника.

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По его словам, речь идет о фонде, в котором формируются пенсионные накопления (Пенсионный фонд России или негосударственный пенсионный фонд). В течение всего декабря можно без потерь отказаться от решения по смене страхового фонда. Это «период охлаждения», которым можно воспользоваться. Кроме того, в стране существует два типа перевода пенсионных накоплений — срочный и досрочный. Оба имеют свои особенности.

Сумма накоплений, включая инвестиционный доход, в фонде фиксируется каждые пять лет после заключения договора. При досрочной передаче средств в другой фонд инвестиционный доход, сформированный за период с последней фиксации, не переводится к новой страховой компании.

При срочном переходе средства восполнятся из резерва по обязательному пенсионному страхованию. Сумма будет восполнена до гарантийной в отличие от досрочного перехода, отметил Ключник.