Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+7° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
1 час назад

Россияне до 1 декабря могут сменить страховой фонд и сохранить пенсионные

Елена Прошина

Ежегодно россияне до 1 декабря имеют право поменять свою страховую компанию, сообщает «Прайм» со ссылкой на эксперта Дмитрия Ключника.

Россиянам напомнили, что нужно успеть сделать с пенсиями до декабря
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, речь идет о фонде, в котором формируются пенсионные накопления (Пенсионный фонд России или негосударственный пенсионный фонд). В течение всего декабря можно без потерь отказаться от решения по смене страхового фонда. Это «период охлаждения», которым можно воспользоваться. Кроме того, в стране существует два типа перевода пенсионных накоплений — срочный и досрочный. Оба имеют свои особенности.

Сумма накоплений, включая инвестиционный доход, в фонде фиксируется каждые пять лет после заключения договора. При досрочной передаче средств в другой фонд инвестиционный доход, сформированный за период с последней фиксации, не переводится к новой страховой компании.

При срочном переходе средства восполнятся из резерва по обязательному пенсионному страхованию. Сумма будет восполнена до гарантийной в отличие от досрочного перехода, отметил Ключник.

Тем временем российское правительство отклонило законопроект для установления справедливого порядка перерасчета и возобновления индексации страховых пенсий работающим пожилым россиянам. Как следует из заключения кабмина, целевым назначением страховой выплаты пенсионерам является компенсация заработка или другого дохода в связи с наступлением нетрудоспособности вследствие старости или инвалидности. В документе отмечается, что выплата страховой пенсии работающим гражданам без учета индексации «соответствует основам обязательного пенсионного страхования».

Личный счет,Маленькая пенсия ,Пенсионный фонд РФ,Правительство РФ,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители