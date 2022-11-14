Мошенники снимают со счетов россиян по 40 миллионов в день

«Если волонтер работал, например, с бабушкой, и объяснял ей, как противодействовать злоумышленникам, когда он был на олимпиаде и решал кейсы, он в своей будущей жизни не будет позволять себе нелегальные практики, не говоря уже о каком-то мошенничестве. Прокачивая профессиональные навыки, ребята растут и повышают свои навыки финансовой грамотности», — отметила Маслова.