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47 минут назад

Мошенники снимают со счетов россиян по 40 миллионов в день

Елена Прошина

Злоумышленники снимают со счетов россиян в среднем по 40 миллионов рублей в день. Об этом сообщила замдиректора Ассоциации развития финансовой грамотности Ирина Маслова, передает ТАСС.

Мошенники снимают со счетов россиян по 40 миллионов в день
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это огромная цифра, и для некоторых россиян это критичная ситуация», — сказала она на пресс-конференции, посвященной новой дисциплине «Экономическая безопасность» всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал», которую организовало агентство.

По словам Масловой, данные цифры свидетельствуют о низкой финансовой грамотности среди россиян и ее необходимо повышать. Она отметила, что новая дисциплина «Экономическая безопасность» направлена именно на это. В ее рамках студенты проверяют брокеров и финансовые организации на недобросовестные практики и помогают старшему поколению научиться противодействовать мошенникам. Участники направления ведут мониторинговую деятельность под руководством ассоциации и Банка России.

«Если волонтер работал, например, с бабушкой, и объяснял ей, как противодействовать злоумышленникам, когда он был на олимпиаде и решал кейсы, он в своей будущей жизни не будет позволять себе нелегальные практики, не говоря уже о каком-то мошенничестве. Прокачивая профессиональные навыки, ребята растут и повышают свои навыки финансовой грамотности», — отметила Маслова.

Также она рассказала, что на «Экономическую безопасность» подали заявки 6400 тысячи человек. Данный показатель в десять раз превысил запланированный минимум, установленный при запуске дисциплины.

Личный счет,Ирина Маслова,Банк России,
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