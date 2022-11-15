Финансист предостерег россиян от плохих кредитов

Эксперты делят кредиты на хорошие, которые действуют во благо, и плохие – которые тянут людей в финансовую яму. Старший риск-менеджер «Алго Капитал» Виталий Манжос разъяснил, как отличить плохой кредит от хорошего.
«Хороший кредит – это заем, который позволяет заработать больше, чем выплаченные проценты по кредиту», – пояснил специалист.
Виталий Манжос, что бывают и другие ситуации, когда долг становится слишком большим и человек уже выплатить его не в состоянии. Эксперт добавил, что при среднем уровне дохода все необходимые вещи можно приобретать без кредитов. Также он добавил, что средства на непредвиденные расходы должны быть отложены заранее, пишет «Прайм».
Ранее «ФедералПресс» сообщал, кому можно списать долги по кредитам. Речь идет о личных банкротствах.