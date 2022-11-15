Финансист предостерег россиян от плохих кредитов

Эксперты делят кредиты на хорошие, которые действуют во благо, и плохие – которые тянут людей в финансовую яму. Старший риск-менеджер « Алго Капитал » Виталий Манжос разъяснил, как отличить плохой кредит от хорошего.

Виталий Манжос, что бывают и другие ситуации, когда долг становится слишком большим и человек уже выплатить его не в состоянии. Эксперт добавил, что при среднем уровне дохода все необходимые вещи можно приобретать без кредитов. Также он добавил, что средства на непредвиденные расходы должны быть отложены заранее, пишет «Прайм».