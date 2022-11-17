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1 час назад

Россиян лишат важной льготы

Елена Прошина

В России могут упразднить социальный налоговый вычет по добровольным пенсионным взносам в негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Вместо него планируется ввести единый налоговый вычет, но получить его можно будет только при долгосрочных вложениях. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на свои источники.

Россиян лишат важной льготы
Фото: ТАССТАСС

Как говорится в публикации, граждане России, которые участвуют в добровольных программах по накоплениям на пенсию, вероятно, потеряют стимул вкладывать деньги, так как теперь сделать это можно будет только на длительный период. Три источника на рынке в беседе с «Известиями» рассказали, что социальный налоговый вычет с суммы вложений до 120 тыс. рублей планируют заменить на единый налоговый вычет с суммы до 400 тыс. При этом получить его россияне смогут не менее чем через 10 лет.

Издание уточняет, что государство таким образом хочет повысить интерес граждан к долгосрочным вложениям. Однако участники рынка и эксперты ставят под сомнение успешность развития негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). Российский союз промышленников и предпринимателей обратился в Министерство финансов с просьбой сохранить социальный налоговый вычет при введении единого. Ведомство пообещало рассмотреть эту возможность, решение по этому поводу пока не принято, уточняет газета.

Личный счет,Налоговый вычет,Российский союз промышленников и предпринимателей,
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