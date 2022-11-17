Россиян лишат важной льготы

В России могут упразднить социальный налоговый вычет по добровольным пенсионным взносам в негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Вместо него планируется ввести единый налоговый вычет, но получить его можно будет только при долгосрочных вложениях. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на свои источники.

Как говорится в публикации, граждане России, которые участвуют в добровольных программах по накоплениям на пенсию, вероятно, потеряют стимул вкладывать деньги, так как теперь сделать это можно будет только на длительный период. Три источника на рынке в беседе с «Известиями» рассказали, что социальный налоговый вычет с суммы вложений до 120 тыс. рублей планируют заменить на единый налоговый вычет с суммы до 400 тыс. При этом получить его россияне смогут не менее чем через 10 лет.