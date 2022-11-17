Россияне озвучили желаемый размер пенсии

Россияне рассказали, сколько бы они хотели получать на пенсии. Как сообщает РБК со со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы «Работа.ру» и негосударственного пенсионного фонда Сбербанка (СберНПФ), 24% респондентов хотели бы получать более 100 тыс. рублей в месяц.

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Из числа граждан с «большими запросами» 37% опрошенных сейчас работают в IT, еще по 28% — в сфере финансов и строительства. Еще 16% рассчитывают на пенсию в 50-60 тыс. рублей в месяц — этот вариант чаще всех выбирали работники из сферы медицины (20%) и учителя (19%). Бухгалтеры (20%), медики (20%) и сотрудники ретейла (19%) ожидают пенсию на уровне 40-50 тыс. рублей в месяц.

Каждый пятый респондент (21%) заявил, что хотел бы уйти на пенсию раньше пенсионного возраста — в 50-55 лет. Наиболее часто это желание у сотрудников IT (27%), ретейла (26%), бухгалтерии (26%) и транспорта (21%). 74% опрошенных планируют подрабатывать и после выхода на пенсию. Так ответили 47% врачей, 45% строителей и 42% учителей.