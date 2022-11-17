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1 час назад

Россияне озвучили желаемый размер пенсии

Никита Бородкин

Россияне рассказали, сколько бы они хотели получать на пенсии. Как сообщает РБК со со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы «Работа.ру» и негосударственного пенсионного фонда Сбербанка (СберНПФ), 24% респондентов хотели бы получать более 100 тыс. рублей в месяц.

Россияне озвучили желаемый размер пенсии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Из числа граждан с «большими запросами» 37% опрошенных сейчас работают в IT, еще по 28% — в сфере финансов и строительства. Еще 16% рассчитывают на пенсию в 50-60 тыс. рублей в месяц — этот вариант чаще всех выбирали работники из сферы медицины (20%) и учителя (19%). Бухгалтеры (20%), медики (20%) и сотрудники ретейла (19%) ожидают пенсию на уровне 40-50 тыс. рублей в месяц.

Каждый пятый респондент (21%) заявил, что хотел бы уйти на пенсию раньше пенсионного возраста — в 50-55 лет. Наиболее часто это желание у сотрудников IT (27%), ретейла (26%), бухгалтерии (26%) и транспорта (21%). 74% опрошенных планируют подрабатывать и после выхода на пенсию. Так ответили 47% врачей, 45% строителей и 42% учителей.

Отмечается, что четверть опрошенных также намерены к пенсии изменить сферу деятельность — это сотрудники ретейла (34%), финансов (32%), транспорта (27%). При этом 37% работников ретейла, 33% работников транспорта и 28% работающих в промышленности заявили, что не планируют продолжать работу после достижения пенсионного возраста.

Личный счет,НПФ Сбербанка,
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