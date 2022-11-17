Шри-Ланка начнет выдачу карт Visa и MasterCard россиянам

Россияне с 21 ноября смогут удаленно оформить дебетовые карты платежных систем Visa и Mastercard для использования на Шри-Ланке и в других странах. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба посольства республики в России.

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Оформлением будут заниматься Народный банк Шри-Ланки (НБШЛ) и российский Национальный инвестиционно-промышленный банк (НИПБ).

Саму карту можно получить исключительно на территории островного государства. Ей можно пользоваться на территории других стран, если постоянно хранить на балансе $50.

10 марта стало известно, что международные платежные системы Visa и Mastercard приостанавливают свою работу в России. Уже выпущенные российскими банками карты этих систем не блокировали. Ими по-прежнему можно пользоваться внутри страны. Но ими нельзя расплачиваться за рубежом и в зарубежных интернет-магазинах.