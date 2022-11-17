Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+2° в 
USD 60.35EUR 62.67
Войти в почту
1 час назад

Банк Шри-Ланки с 21 ноября начнет выдавать россиянам карты систем Visa и MasterCard

Газета.Ru

Россияне с 21 ноября смогут удаленно оформить дебетовые карты платежных систем Visa и Mastercard для использования на Шри-Ланке и в других странах. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба посольства республики в России.

Шри-Ланка начнет выдачу карт Visa и MasterCard россиянам
Фото: Газета.ruГазета.ru

Оформлением будут заниматься Народный банк Шри-Ланки (НБШЛ) и российский Национальный инвестиционно-промышленный банк (НИПБ).

Саму карту можно получить исключительно на территории островного государства. Ей можно пользоваться на территории других стран, если постоянно хранить на балансе $50.

10 марта стало известно, что международные платежные системы Visa и Mastercard приостанавливают свою работу в России. Уже выпущенные российскими банками карты этих систем не блокировали. Ими по-прежнему можно пользоваться внутри страны. Но ими нельзя расплачиваться за рубежом и в зарубежных интернет-магазинах.

В первой половине сентября исполнительный директор Туристического управления Таиланда Титипорн Маненате сообщила, что карты российской платежной системы «Мир» могут заработать в королевстве через два-три месяца.

Личный счет,Нацинвестпромбанк,Visa,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители