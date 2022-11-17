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17 минут назад

Россиянам предложили дистанционно открыть Visa и Mastercard в одной стране

Лера Букина

У российских туристов появится возможность дистанционным способом оформлять банковские карты Visa и Mastercard в Народном банке Шри-Ланки перед тем, как отправиться на курорт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство республики в Москве.

Шри-Ланка начнет выдачу карт Visa и MasterCard россиянам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такая опция будет внедрена 21 ноября. Получить карты можно будет на Шри-Ланке.

Отмечается, что посольством было инициировано сотрудничество между Народным банком Шри-Ланки (People's Bank) и Национальным инвестиционно-промышленным банком в России (НИПБ), чтобы создать определенную платформу для российских туристов. Она позволит переводить денежные средства в республику в ланкийских рупиях (LKR).

От россиян требуется открытие счета в долларах США или евро в Народном банке Шри-Ланки за две недели до посещения страны.

Заявка доступна для скачивания на сайте посольства. Ее нужно будет отправить на почту банка.

Когда турист прибудет в республику, ему будет выдана дебетовая карта Visa или Mastercard. Он может ей пользоваться и в других государствах.

6 марта Visa и Mastercard приняли решение об уходе с российского рынка.

Ранее Центробанк Шри-Ланки выступил с заявлением по возможности использования российских карт «Мир». Он сообщил, что принял решение отказаться от такой идеи в связи с ограничениями, введенными США в отношении данной платежной системы.

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