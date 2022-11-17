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1 час назад

ЦБ ввел комиссию для физлиц за трансграничный перевод по СБП

Елена Прошина

Банк России назвал сумму комиссии за трансграничный перевод физлиц в рамках системы быстрых платежей. Об этом сообщает ПРАЙМ.

ЦБ ввел комиссию для физлиц за трансграничный перевод по СБП
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно материалам регулятора, вне зависимости от суммы перевода с 19 декабря банки должны будут платить за эту операцию 6 рублей.

«Тарифы на услуги Банка России в сервисе быстрых платежей платежной системы Банка России, уплачиваемые участниками СБП при осуществлении трансграничного перевода денежных средств физическими лицами в пользу физических лиц, действующие с 19 декабря 2022 года: тариф за списание денежных средств со счета клиента-плательщика – 6,00 (рублей – ред.)», – говорится в документе.

Уточняется, что за зачисление такого перевода комиссии не предусмотрено.

«Максимальное значение размера платы, взимаемой кредитной организацией со своих клиентов – физических лиц, являющихся получателями денежных средств при осуществлении физическими лицами в пользу физических лиц трансграничного перевода денежных средств в сервисе быстрых платежей платежной системы Банка России (СБП), в размере 0,00 рублей», – добавили в ЦБ.

Ранее Центральный Банк России раскрыл долю высокорисковых клиентов банков.

Личный счет,Банк России,
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