ЦБ ввел комиссию для физлиц за трансграничный перевод по СБП

«Тарифы на услуги Банка России в сервисе быстрых платежей платежной системы Банка России, уплачиваемые участниками СБП при осуществлении трансграничного перевода денежных средств физическими лицами в пользу физических лиц, действующие с 19 декабря 2022 года: тариф за списание денежных средств со счета клиента-плательщика – 6,00 (рублей – ред.)», – говорится в документе.