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43 минуты назад

ЦБ поддержал законопроект о майнинге

ТАССиещё 11

Банк России поддерживает законопроект о майнинге, внесенный 17 ноября в Госдуму. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регулятора. Документ определяет порядок осуществления майнинговой деятельности, надзора за ней, декларирования дохода и налогообложения.

ЦБ поддержал законопроект о майнинге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы поддерживаем этот законопроект. Он подготовлен при участии Банка России", - говорится в сообщении.

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17 ноября группа депутатов от разных фракций во главе с председателем комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект, вводящий регулирование майнинговой деятельности. Ранее законопроект о майнинге криптовалют, внесенный депутатами от фракции "Новые люди" был отклонен в Госдуме. Российские власти на протяжении последних месяцев вели дискуссию о будущем криптовалют и майнинга в России. В ЦБ РФ настаивали на их полном запрете, в Минфине предлагали введение регулирования. В феврале 2022 года правительство утвердило концепцию регулирования оборота цифровых валют, в основу которой легли предложения Минфина. Использование криптовалют в качестве средства платежа на территории РФ легализовывать не планируется.

Регулирование и надзор

Законопроект, внесенный группой депутатов от разных фракций во главе с председателем комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым, предусматривает, что требования к деятельности физических и юридических лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, будут устанавливаться правительством РФ по согласованию с ЦБ, а надзор за соблюдением установленных требований будет осуществлять федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный правительством РФ.

Законопроектом также предусматривается, что цифровая валюта, полученная в результате майнинга, подлежит реализации без использования российской информационной инфраструктуры, за исключением случаев осуществления сделок в рамках экспериментального правового режима.

Кроме того, документом устанавливается запрет на рекламу или предложение в иной форме неограниченному кругу лиц цифровой валюты.

Вместе с данным законопроектом вносится проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации" (в части разработки, апробации и внедрения цифровых инноваций на финансовом рынке)".

Введение предлагаемого законопроектом регулирования деятельности по майнингу, а также установление отдельных требований к такой деятельности позволит легально осуществлять эту деятельность, декларировать полученный доход, а также уплачивать в бюджеты всех уровней соответствующие налоги, считают авторы документа. Кроме того, это позволит нивелировать правовые риски, связанные с такой деятельностью.

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