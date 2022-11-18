В постсоветской республике пообещали решить вопрос с работой карт «Мир»

Сложности с обслуживанием карт «Мир», которые возникли в киргизских банках, являются временными и техническими. В настоящее время данный вопрос пытаются решить, заявила посол Киргизии в России Гульнара-Клара Самат, передает РИА Новости.

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По ее словам, любые действия банков имеют, прежде всего, коммерческую подоплеку.

«Это не политика, это техническая проблема», - подчеркнула посол.

Она выразила уверенность в том, что в финансовом сегменте республики найдут «какой-то выход, точки соприкосновения». Дипломат указала на то, что сейчас деловые круги консультируются по вопросу использования карт «Мир». Они стремятся найти любой выход, чтобы был «финансовый кровоток», отметила Самат.

Государственные и частные банки Киргизии ранее решили приостановить обслуживание российских карт «Мир».