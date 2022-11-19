Что подорожает после Нового года

После Нового года в России вырастут акцизы на ряд товаров, что в свою очередь спровоцирует рост цен. Об этом рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова в интервью агентству «Прайм».

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По ее словам, изменения коснутся продукции с содержанием спирта более 1,5 процента (шампанское, вино, пиво, косметика, парфюмерия), табачную продукцию, электронные сигареты и жидкости для них, мотоциклы и легковые автомобили, дизельное топливо и автомобильный бензин. Эксперт пояснила, что рост цен на эти товары также приведет к повышению стоимости на пассажирские и грузовые перевозки автомобильным транспортом.

Кроме того, Долгова не исключила повышение минимальной цены на закупки, поставки и продажи шампанского из-за борьбы с контрафактом. Сейчас минимальная цена составляет 169 рублей за бутылку 0,75 литра, но может возрасти до 239 рублей.