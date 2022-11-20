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55 минут назад

Ряду россиян напомнили о праве получить 16 тысяч рублей

Lenta.ru

Старший преподаватель факультета бизнеса «Капитаны» РЭУ имени Г.В. Плеханова Дарья Стюрина рассказала, кто из россиян обладает правом получить 16 тысяч рублей. Об этом она рассказала в беседе с агентством «Прайм».

Ряду россиян напомнили о праве получить 16 тысяч рублей
Фото: ТАССТАСС

Эксперт рассказала, что почетные доноры России получат от государства 16 тысяч рублей в 2022 году. По ее словам, эта категория россиян имеет право на дополнительный выходной с сохранением зарплаты и бесплатное питание в день сдачи кровь. Кроме того они могут уйти в оплачиваемый отпуск в любую дату, а также получить льготные путевки на санаторно-курортное лечение, ежегодные выплаты, внеочередное оказание медицинской помощи и преференции, указанные на региональном уровне.

Стюрина отметила, что региональным почетным донорам положены льготы в соответствии со статьей 186 Трудового кодекса и Федерального Закона №125. В частности, в Москве такие граждане могут получить бесплатный проезд и скидки на оплату ЖКХ и медицинских препаратов

«В Санкт-Петербурге предусмотрено присвоение звания "Ветеран труда" почетным донорам Российской Федерации, если наличие трудового стажа соответствует 20 и более годам для женщин и 25 годам и более для мужчин», — заключила она.

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