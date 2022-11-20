Специалист назвал способы повышения своего кредитного рейтинга

«При целевом кредите банк выдаёт деньги на конкретную указанную цель — например, автомобиль. В этом случае придётся оформить на него залог, чтобы получить хорошие условия. При нецелевом кредите такой необходимости нет: банк не будет узнавать, на что именно вы берёте средства. Но проверка будет более тщательная: риски в этом случае выше. Поэтому при целевом кредите обычно ниже ставка — он выгоднее для заёмщика, у которого есть чёткая цель кредитования», — заключил эксперт.