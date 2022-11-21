Банки сократили продажи «свежих» долгов россиян

Российские банки в январе - октябре 2022 года стали реже продавать коллекторам "свежие" долги, по которым нет платежей менее двух лет, их доля среди продаваемых долгов упала ниже 50%. Снижение показателя произошло впервые с 2018 года, пишет РБК со ссылкой на расчеты коллекторской компании "Первое клиентское бюро" (ПКБ), основанных на данных рынка за десять месяцев.

Фото: ТАСС ТАСС

Согласно данным компании, доля проданных проблемных долгов, по которым не осуществляются платежи менее двух лет, достигла 45,3% в 2022 году, в 2021 году она составляла 56,3%. Снижение продаж "свежих" долгов произошло впервые с 2018 года, до этого банки, наоборот, стремились продать подобные проблемные портфели коллекторам. Речь идет о рынке цессии, когда коллекторы выкупают долговые обязательства полностью, а не выступают агентами банков по взысканию долгов за вознаграждение.

Видео дня

При этом за десять месяцев 2022 года доля долгов на продажу со сроком просрочки менее одного года упала с 20,9 до 14,5%, а в сегменте просрочки сроком от одного до двух лет - с 35,4% до 30,8%. Предложение более "старых" долгов, наоборот, увеличилось: в основном это затронуло проблемные кредиты, по которым не поступают платежи 2-3 года и 3-5 лет, - доля таких портфелей в общем объеме сделок цессии выросла на 4,7 п. п. в каждом из сегментов, до 23,2 и 16,3% соответственно.

Отмечается, что, несмотря на кризис, объем закрытых сделок на рынке цессии в январе - октябре увеличился на 29%. Продажи банков коллекторам достигли 184,8 млрд рублей против 143,8 млрд рублей за аналогичный период прошлого года. Кредитные организации передали коллекторам права по взысканию по 1,28 млн случаев, что примерно на треть превышает показатели 2021 года (958,2 тыс.). При этом покупатели зафиксировали снижение цен на рынке цессии - в среднем портфели проблемных кредитов продавались за 8,3% от номинального объема, что на 1,7 п. п. уступает прошлогодним уровням.

Эксперты считают, что снижение продаж "свежих" долгов временное.

"Пока доля "молодой" просрочки снизилась незначительно, и это временный фактор. В 2021 году отдельные игроки среди покупателей делали ставку именно на приобретение таких проблемных кредитов, делали специальные предложения банкам, а в этом году этой активности не было. Глобальный тренд на рост продаж долгов на ранней стадии сохраняется, доля этих долгов в структуре продаж в 2023 году вернется к 50% и, вероятно, превысит этот порог", - отметил управляющий директор ПКБ Павел Михмель.