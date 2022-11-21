Какие услуги ЖКХ подорожают с 1 декабря

В России с 1 декабря тарифы ЖКХ досрочно проиндексируют, но не все виды услуг прибавят в цене. Об этом рассказала доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская в интервью агентству «Прайм», передает РИА Новости.

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Она рассказала, что в первую очередь возрастет стоимость отопления, электроэнергии, горячей и холодной воды, газа и твердых коммунальных отходов. Рост цен при этом не должен превысить 9%, указала Лебединская.

Эксперт пояснила, что индексация никак не коснется платы за капитальный ремонт, за ремонт и содержание жилья и за радиоточку. Соответственно, установление предельных тарифов на эти виды услуг также не распространяется.

Кроме того, Лебединская напомнила о льготах на оплату услуг ЖКХ, на которые могут претендовать одиноко проживающие и семьи с доходом ниже прожиточного минимума. Но это касается только тех случаев, когда платежи за ЖКХ превышают установленную долю от их совокупного дохода.