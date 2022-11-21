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32 минуты назад

Россиянам рассказали, какие услуги ЖКХ подорожают с 1 декабря

Елена Прошина

В России с 1 декабря тарифы ЖКХ досрочно проиндексируют, но не все виды услуг прибавят в цене. Об этом рассказала доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская в интервью агентству «Прайм», передает РИА Новости.

Какие услуги ЖКХ подорожают с 1 декабря
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она рассказала, что в первую очередь возрастет стоимость отопления, электроэнергии, горячей и холодной воды, газа и твердых коммунальных отходов. Рост цен при этом не должен превысить 9%, указала Лебединская.

Эксперт пояснила, что индексация никак не коснется платы за капитальный ремонт, за ремонт и содержание жилья и за радиоточку. Соответственно, установление предельных тарифов на эти виды услуг также не распространяется.

Кроме того, Лебединская напомнила о льготах на оплату услуг ЖКХ, на которые могут претендовать одиноко проживающие и семьи с доходом ниже прожиточного минимума. Но это касается только тех случаев, когда платежи за ЖКХ превышают установленную долю от их совокупного дохода.

Ранее член Ассоциации юристов России Коба Оржония рассказал, что россияне смогут экономить на коммунальных услугах благодаря новым правилам расчета платежей за ЖКХ. Новый перерасчет будет осуществляться в 2023 году, сумма платежа будет более приближена к фактическому потреблению плательщиком.

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