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1 час назад

Как будут приходить пенсии в декабре 2022

РИА "ФедералПресс"иещё 2

В предновогодние и праздничные дни всегда меняется график выдачи пенсий. Разбираемся, когда россиянам ждать своих выплат.

Как будут приходить пенсии в декабре 2022
Фото: ТАССТАСС

«Если дата перечисления пенсий выпадает на выходной день, ПФР будет переносить срок на ближайший рабочий день», – отмечают эксперты.

Так получится в декабре у тех, кто привык получать пенсию на карту 10 числа. В этот раз 10 число выпадает на субботу, а значит, что деньги нужно ждать 9 числа. То же самое касается и январских выплат: если вы выбрали получение денег на банковский счет, то вероятно, получите деньги не в январе, а в конце декабря, передает PRIMPRESS.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что пожилым россиянам готовят еще одну пенсию в декабре 2022 года.

Личный счет,Маленькая пенсия ,Пенсионный фонд РФ,
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