Как будут приходить пенсии в декабре 2022

Так получится в декабре у тех, кто привык получать пенсию на карту 10 числа. В этот раз 10 число выпадает на субботу, а значит, что деньги нужно ждать 9 числа. То же самое касается и январских выплат: если вы выбрали получение денег на банковский счет, то вероятно, получите деньги не в январе, а в конце декабря, передает PRIMPRESS.