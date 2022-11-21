Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
-2° в 
USD 60.37EUR 62.45
Войти в почту
51 минуту назад

Средний чек в ресторанах и барах сократился на четверть

Sostav.ru

Средний чек россиян в ресторанах и барах в ноябре снизился на 26% по сравнению с прошлым годом. При этом число покупок увеличилось на 43%, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на исследование аналитического ресурса «Чек Индекс».

Средний чек в ресторанах и барах сократился на четверть
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По подсчетам аналитиков, средний чек в ресторанах и барах составил с 1 по 13 ноября 994 руб., что на 26% меньше прошлого аналогичного периода. Средний чек россиян на фастфуд снизился к прошлом году на 4%, до 415 рублей, а число покупок выросло на 15%. Средний чек в кафе и столовых вырос на 17%, до 468 рублей, а число покупок увеличилось на 34%.

Регионами — лидерами по тратам в барах и ресторанах стали Москва, Московская область и Санкт-Петербург. В кафе и столовых больше всего тратили в Камчатском крае, Костромской и Владимирской областях. Больше всех в заведениях фастфуда питались в Дагестане, Хабаровском крае и Амурской области.

Эксперты считают, что снижение размера среднего чека связано с сокращением россиянами своих необязательных трат и расходов на развлечения.

«Как правило, в период с середины ноября до конца декабря россияне в принципе стараются экономить, чтобы сформировать накопления на празднование Нового года», — отмечает директор по развитию компании-владельца бренда «Якитория» Александр Муратов.

Ранее сообщалось, что после объявления частичной мобилизации москвичи сократили расходы на рестораны. В сентябре трафик московского общепита просел на 27% по сравнению с прошлым годом, а некоторые рестораторы заявили о просадке до 50% за счёт потери уехавших из России гостей.

Личный счет,Александр Муратов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители