Средний чек в ресторанах и барах сократился на четверть

Средний чек россиян в ресторанах и барах в ноябре снизился на 26% по сравнению с прошлым годом. При этом число покупок увеличилось на 43%, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на исследование аналитического ресурса «Чек Индекс».

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По подсчетам аналитиков, средний чек в ресторанах и барах составил с 1 по 13 ноября 994 руб., что на 26% меньше прошлого аналогичного периода. Средний чек россиян на фастфуд снизился к прошлом году на 4%, до 415 рублей, а число покупок выросло на 15%. Средний чек в кафе и столовых вырос на 17%, до 468 рублей, а число покупок увеличилось на 34%.

Регионами — лидерами по тратам в барах и ресторанах стали Москва, Московская область и Санкт-Петербург. В кафе и столовых больше всего тратили в Камчатском крае, Костромской и Владимирской областях. Больше всех в заведениях фастфуда питались в Дагестане, Хабаровском крае и Амурской области.

Эксперты считают, что снижение размера среднего чека связано с сокращением россиянами своих необязательных трат и расходов на развлечения.

«Как правило, в период с середины ноября до конца декабря россияне в принципе стараются экономить, чтобы сформировать накопления на празднование Нового года», — отмечает директор по развитию компании-владельца бренда «Якитория» Александр Муратов.