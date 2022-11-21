В России появятся больничные для самозанятых

Минтруд России представил законопроект о новой модели добровольного социального страхования на случай болезни, в том числе для самозанятых, которые сами смогут выбирать размер выплат. Инициатива должна заработать с 1 июля 2023 года. рассказали в понедельник журналистам в пресс-службе министерства.

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"Минтруд России представил на общественное обсуждение новую модель добровольного социального страхования на случай временной нетрудоспособности. Если сегодня участвовать в государственных программах добровольного социального страхования могут отдельные категории граждан (индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы и другие), то предлагаемый вариант позволит охватить добровольным страхованием и самозанятых граждан. Новая модель добровольного социального страхования начнет работать с 1 июля 2023 года", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что страховщиком будет выступать Социальный фонд России.

"При проработке новой модели социального страхования мы опирались на общественный запрос, мнение предпринимательского сообщества и самозанятых. В новой модели предусмотрен выбор страховой суммы - то есть, по сути, гражданин сам определяет, какой размер выплат в случае болезни он хотел бы получать и исходя из этого уплачивает страховые взносы", - процитировали в пресс-службе министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова.

Размер выплат

Законопроектом предусматривается, что гражданин сможет самостоятельно выбирать специальную страховую сумму - то есть сумму, из которой устанавливаются страховые выплаты. Это может быть 32 484 рублей (2 минимальных размера оплаты труда (МРОТ) за полный месяц) или 48 726 рублей (3 МРОТ за полный месяц). Действующая модель предусматривает лишь один вариант такой суммы.

"Новая модель позволит получать выплаты в случае болезни, травмы, протезирования, карантина, процедуры ЭКО или аборта, ухода за заболевшими членами семьи, в том числе ребенком, во время санаторно-курортного лечения. Размер ежемесячного взноса составит 1247,38 рублей в месяц, если гражданин выбрал страхуемую сумму равную 2 МРОТ, и 1871 рубль, если выбрана сумма равная 3 МРОТ", - пояснили в министерстве.

В ведомстве отметили, что право на выплату страховых пособий у застрахованного появляется после 6 месяцев непрерывной уплаты взносов. Если гражданин в течение длительного времени не пользуется выплатами по добровольному социальному страхованию, то размер взносов будет снижен: после 18 месяцев без страховых случаев - на 10%, а после 24 месяцев - на 30%.

Страховой стаж в добровольном социальном страховании будет учитываться так же, как и в обязательном социальном страховании. Если общий страховой стаж составляет менее 5 лет, то выплачивается 60% от страхуемого заработка, т. е. страховой суммы в случае с добровольным страхованием, если стаж от 5 до 8 лет - то 80%, более 8 лет - 100%. Стаж, приобретенный в период работы по найму, в добровольном социальном страховании учитывается.

Законопроект также предлагает предусмотреть возможность каникул по платежам. Так, застрахованным предоставляется право не уплачивать страховые взносы в периоды временной нетрудоспособности, а также возможность пропускать один месячный платеж каждые 6 месяцев непрерывной уплаты взносов.