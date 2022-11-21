Россиянам назвали способ сэкономить на оплате за ЖКУ

В России утверждена возможность перерасчета платы за вывоз бытовых отходов. Речь идет обо всех жителях многоквартирных домов, которые по какой-либо причине не пользуются данной услугой, сообщает «Российская газета».
Такой опцией можно будет воспользоваться, например, при отъезде в отпуск или командировку.
Премьер-министр страны Михаил Мишустин внес корректировки в порядок перерасчета. Они вступают в силу весной следующего года - с 1 марта.
Для того чтобы плата была пересмотрена, нужно подать заявление в управляющую компанию. Также требуется предоставление подтверждающих документов, в частности, туристических путевок или билетов.
Жильцы смогут оформить перерасчет в случае отъезда на более чем пять календарных дней.
Ранее доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская заявила агентству «Прайм», что повышение тарифов ЖКХ с 1 декабря распространится на холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ и твердые коммунальные отходы. Но, по ее словам, в таком перечне нет платы за содержание и ремонт жилья, за капремонт и радиоточку. Это значит, что этих услуг индексация не коснется.