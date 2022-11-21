Россиянам назвали способ сэкономить на оплате за ЖКУ

В России утверждена возможность перерасчета платы за вывоз бытовых отходов. Речь идет обо всех жителях многоквартирных домов, которые по какой-либо причине не пользуются данной услугой, сообщает «Российская газета».

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Такой опцией можно будет воспользоваться, например, при отъезде в отпуск или командировку.

Премьер-министр страны Михаил Мишустин внес корректировки в порядок перерасчета. Они вступают в силу весной следующего года - с 1 марта.

Для того чтобы плата была пересмотрена, нужно подать заявление в управляющую компанию. Также требуется предоставление подтверждающих документов, в частности, туристических путевок или билетов.

Жильцы смогут оформить перерасчет в случае отъезда на более чем пять календарных дней.