Почти половина россиян потратят свыше 10 000 рублей в сезон распродаж

Согласно опросу покупательская способность россиян в дни акций увеличилась, по сравнению с аналогичным периодом 2021

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В ноябре во всём мире традиционно начинается период распродаж перед новогодними праздниками с разницей в несколько недель между акциями. Аналитики медиахолдинга Rambler&Co выяснили у более чем 230 тысяч интернет-пользователей, в какой из акций они планируют участвовать и что хотят купить со скидкой.

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Большинство россиян (64%) решили воспользоваться выгодными предложениями, но в разные дни: 16% ждут «Чёрную пятницу» (последнюю пятницу ноября), 15% будут искать товары на предновогодних распродажах в конце декабря, 12% уже приняли участие в «Зелёном дне» Сбера (11-12 ноября) и 11% – в Дне холостяка (11 ноября). Каждый десятый ждёт «Киберпонедельника» (понедельник после «Чёрной пятницы»). 36% российских покупателей в этом году проигнорировали распродажи.

В конце года респонденты в первую очередь покупают со скидкой подарки на Новый год (31%), на втором месте – одежда и обувь (21%), на третьем – бытовая техника (20%). Едой и напитками закупятся 8% потребителей, мебелью и товарами для дома – 7%, косметикой и средствами для ухода – 6%. На последних местах списка покупок оказались книги (3%), украшения и аксессуары (2%), медикаменты (1%) и разные услуги (1%).

42% покупателей заранее не составляют список покупок к распродажам и изучают предложения магазинов непосредственно в акционный период. Почти треть (30%) перед стартом акций уже знают, что хотят купить, а 24% допускают спонтанную покупку. 4% приходят на распродажи со списком необходимого, но всё равно выходят за его рамки.

Небольшая разница отмечена в предпочтениях участников опроса относительно формата шопинга. Так, 38% нужные товары ищут и в онлайн-, и в офлайн-магазинах. 34% закупаются только в интернете, а 28% – только в торговых центрах.

Бюджет большинства респондентов (36%) на распродажи составляет от 3 до 10 тысяч рублей. 22% потратят от 11 до 20 тысяч рублей. У 16% верхняя планка бюджета – 3 тысячи рублей, 15% отложили от 21 до 50 тысяч рублей. 11% планируют крупные покупки на сумму более 50 тысяч рублей.

Согласно результатам исследования покупательская способность россиян в сезон осенне-зимних распродаж в 2022 повысилась, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, потратить свыше 10 тысяч рублей в 2022 готовы 48%, годом ранее такую цифру бюджета называли всего 26% россиян. Не более 3 тысяч рублей отложили на распродажи в этом году всего 16% респондентов, в то время как в 2021 готовых совершить покупки в этом диапазоне было больше половины (55%) опрошенных. Также в 2022 снизился процент тех, кто считают распродажи маркетинговой уловкой, и составил 77%, а 23% уверены в реальной выгоде таких акций. В 2021 году это соотношение было 85% и 15% соответственно.