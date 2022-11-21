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1 час назад

ЦБ выявил схему мошенников, когда они под видом полиции сообщают об утечке личных данных

ТАССиещё 5

Телефонные мошенники, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, сообщают потенциальной жертве об утечке персональных данных, чтобы похитить банковские данные и денежные средства, говорится в сообщении ЦБ РФ.

ЦБ выявил схему мошенников с лжеполицейскими
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Злоумышленники звонят гражданам и представляются сотрудниками правоохранительных органов. Вначале лжеполицейский сообщает человеку, что по поручению Центрального банка расследует дело о массовой утечке банковских данных, в числе которых могут быть и сведения о гражданине. Под таким предлогом и для возможного привлечения собеседника в качестве пострадавшего мошенник предлагает ему сверить банковские сведения с базой украденных данных. Далее злоумышленник спрашивает у человека, в каком банке он обслуживается, просит данные карты, в том числе трехзначный код на ее оборотной стороне. Чтобы убедить потенциальную жертву в правдоподобности истории, мошенник может направить в мессенджер или на электронную почту фото поддельного документа о проведении оперативно-розыскных мероприятий", - отмечается в сообщении.

В ЦБ советуют гражданам немедленно прекратить подобный разговор - ни работники банков, ни сотрудники правоохранительных органов никогда не запрашивают данные банковской карты (ее номер, трехзначный код с оборотной стороны, смс-код). Кроме того, представители ЦБ и правоохранительных органов не направляют фото удостоверений или какие-либо другие документы.

Личный счет,Банк России,
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