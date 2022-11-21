В каких случаях возможен вывоз за рубеж наличной валюты свыше $10 тысяч

Банка России определил, в каких случаях возможен вывоз за рубеж наличной иностранной валюты свыше $10 тысяч. Об этом сообщается на сайте регулятора.

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Совет директоров ЦБ определил, что уполномоченные банки и государственная корпорация ВЭБ.РФ смогут вывозить «изъятые из обращения или объявленные к изъятию из обращения денежные знаки для их обмена».

При условии обратного ввоза в Россию такой же суммы наличной иностранной валюты достаточно будет направить в регулятор уведомление о планируемой операции, отметили в ЦБ. Получать разрешение Банка России потребуется для вывоза ветхих купюр или если последующий ввоз наличной иностранной валюты в таком же объеме не предусмотрен.

Помимо этого, указанные организации могут получить разрешение на вывоз наличной иностранной валюты для случаев, не связанных с внешнеторговой деятельностью или возвратом и предоставлением займов. При этом в ЦБ подчеркнули, что такая возможность будет дана только при условии обратного ввоза такой же суммы наличной иностранной валюты.

Вывоз наличной иностранной валюты иными юридическими или физическими лицами, в том числе в рамках внешнеторговой деятельности и предоставления или возврата займов не предусмотрен, так как поступление наличной иностранной валюты в РФ ограничено из-за санкций.