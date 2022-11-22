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17 минут назад

В "Руспродсоюзе" сообщили, что стоимость оливье снизилась впервые за несколько лет

Газета.Ruиещё 3

Средняя потребительская стоимость продуктов для приготовления четырех порций салата оливье незначительно подешевела в октябре 2022 года относительно аналогичного месяца 2021 года — на 0,4% (или 1,6 рубля), до 375 рублей. Об этом написала газета «Известия» со ссылкой на расчеты специалистов «Руспродсоюза», сделанные на основе данных Росстата.

Стоимость оливье снизилась впервые за несколько лет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При расчете стоимости использовали рецепт оливье, для которого требуются: картофель (500 г), морковь (200 г), куриные яйца (4 шт), вареная колбаса (300 г), майонез (200 г), репчатый лук (100 г), зеленый горошек (380 г) и соленые огурцы (400 г).

За год картофель подешевел на 33%, до 30 рублей за 1 кг, морковь — на 28%, до 33 руб. за 1 кг, огурцы — на 21%, до 100,9 рублей, лук — на 8%, до 29,3 рублей, 10 яиц — на 2%, до 78,2 рубля.

При этом майонез подорожал на 16%, до 280,2 руб., вареная колбаса — 9%, до 478,5 руб. Консервированный горошек продается по такой же цене, что и год назад, — 80 рублей за банку.

В прошлом году продукты для приготовления салата оливье подорожали на 15%, в 2020 году — на 7,7%.

Личный счет,Росстат,
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