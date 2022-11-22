В ПФР назвали риски возврата индексации пенсий работающим

Зампредседателя правления Пенсионного фонда (ПФР) Наталья Петрова направила в трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений письмо, в котором проинформировала, что отмена индексации страховых пенсий работающим пенсионерам, начиная с 2016 года не повлияла на экономику страны, сообщили в медиахолдинге РБК.
Более того, в ПФР отметили, что призыв вернуться к индексации страховых пенсий для продолжающих работу пенсионеров вызовет в экономике следующие отрицательные последствия:
На фоне ограниченного финансирования индексация даже на 10% потребовала бы изъятия 498,7 млрд рублей по состоянию на 1 июня 2022 года, подытожили прогноз в ПФР.