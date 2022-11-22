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1 час назад

ПФР: индексация пенсий работающим пенсионерам приведет к негативным процессам в экономике

runews24.ru

Зампредседателя правления Пенсионного фонда (ПФР) Наталья Петрова направила в трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений письмо, в котором проинформировала, что отмена индексации страховых пенсий работающим пенсионерам, начиная с 2016 года не повлияла на экономику страны, сообщили в медиахолдинге РБК.

В ПФР назвали риски возврата индексации пенсий работающим
Фото: ТАССТАСС

Более того, в ПФР отметили, что призыв вернуться к индексации страховых пенсий для продолжающих работу пенсионеров вызовет в экономике следующие отрицательные последствия:

  • Сокращений пенсионных выплат неработающим гражданам;
  • Необходимость бюджетных заимствований в объеме 0,5 трлн рублей.

На фоне ограниченного финансирования индексация даже на 10% потребовала бы изъятия 498,7 млрд рублей по состоянию на 1 июня 2022 года, подытожили прогноз в ПФР.

Личный счет,Наталья Петрова,Пенсионный фонд РФ,
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