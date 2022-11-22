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15 минут назад

ПФР назвал минусы индексации выплат работающим пенсионерам

Алиса Селезнёва

Возможная индексация пенсий работающим пенсионерам будет иметь ряд негативных последствий и потребует допрасходов из бюджета в размере около 0,5 трлн рублей. Об этом говорится в письме первого зампреда правления Пенсионного фонда (ПФР) Наталии Петровой в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений, выдержки из которого публикует РБК.

В ПФР назвали риски возврата индексации пенсий работающим
Фото: ТАССТАСС

В 2021 году президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по ежегодной индексации пенсий работающим пенсионерам. В Кремле отмечали, что вопрос об индексации пенсий находится на повестке дня, по нему ведется работа.

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Выплаты по старости для работающих пенсионеров не индексируются с 2016 года. Ежегодно производится их перерасчет не более чем на три индивидуальных пенсионных коэффициента, в 2021 году он составил максимум 297 рублей. При этом такую сумму получили не все пожилые работники, так как она зависит от их зарплаты.

В Пенсионном фонде считают, что индексация выплат работающим пенсионерам приведет к перераспределению ограниченных бюджетных средств и сокращению уровня пенсий неработающих граждан, а также дополнительным расходам из бюджета.

«В связи с проведением с 1 июня 2022 года дополнительной индексации страховых пенсий на 10% объем дополнительной потребности в средствах федерального бюджета на проведение индексации пенсий (с доиндексацией за прошлые периоды) работающих пенсионеров в 2022 году с учетом расходов на доставку составил бы 498,7 млрд руб.», - отмечается в письме Наталии Петровой.

При этом ПФР обратил внимание на то, что у работающих пенсионеров есть зарплата и сам факт получения ими пенсий, по сути, является льготой. А у неработающих россиян пенсия является основным источником дохода.

«Корректировка размера страховой пенсии и индексация фиксированной выплаты к ней являются компенсацией инфляционных издержек. Поскольку работающие пенсионеры имеют источник дохода для покрытия этих издержек в виде зарплаты, установленные им страховая пенсия и фиксированная выплата выплачиваются без учета индексации», - подчеркивается в письме.

Личный счет,Наталия Петрова,Владимир Путин,Пенсионный фонд РФ,
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